日常エッセイブログ「ともだちに忍者が多い人のブログ」の恵水さんによるダイエット連載マンガ。夢中になると止まれなくなる適度が苦手な性格は、楽しいことを引き寄せるけど絶対に両立出来ない問題も抱えていた。食べたい、作りたい、でも痩せたい！恵水さんは、好きなものを食べながらダイエットできるのか…？『放蕩ダイエッター、今日も食べる』を無料で読む