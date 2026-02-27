左から：リモラボ AXDX推進責任者の喜納惟斗氏、リモラボ 取締役の小森優氏、リモラボ 執行役 金井大空氏「女性のキャリアをシームレスに」の実現に向けて、ライフステージの変化に応じた働き方を支援するリモートワーク実践スクール「リモラボ」を運営するリモラボは、女性リモート人材特化型・月額制採用プラットフォーム「リモートクラウド」（人材プラットフォーム事業）を始動する。また、現場の課題をもとに見出し「現場起点