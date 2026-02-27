あのグルメドラマがついに帰ってくる――。2月26日、俳優・松重豊が主演を務める『孤独のグルメ』の新シリーズ『孤独のグルメ Season11』の放送決定が発表された。【写真】松重豊の原点、かつてのバイト先に飾られているサイン色紙主演が最大のアンチ「2022年10月の『Season10』以来、約3年半ぶりの新作です。テレビ東京系ほかで4月3日深夜にスタートします」（テレビ誌ライター、以下同）原作は久住昌之、作画は谷口ジロー。