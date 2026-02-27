静岡県伊東市の田久保真紀前市長が、書類送検されていたことが分かりました。【映像】笑顔で受け答えをする田久保前市長関係者によりますと、学歴詐称で刑事告発されている伊東市の田久保真紀前市長が、きょうまでに地方自治法違反の疑いで書類送検されたことが分かりました。田久保前市長は、学歴詐称問題を調査する市議会の百条委員会で、正当な理由がないのに出頭しなかったり、卒業証書とされるものの提出を拒んだりして