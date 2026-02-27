リニア中央新幹線神奈川県駅（仮称）の工事現場で報道陣に公開された「シールドマシン」＝27日午後、相模原市緑区JR東海は27日、相模原市緑区で建設が進むリニア中央新幹線神奈川県駅（仮称）の工事現場で、直径約14メートルの大型掘削機「シールドマシン」を報道陣に公開した。昨年6月から組み立てを始め、今月24日に完成した。シールドマシンは地下約30メートルの工事現場にあり、長さ約14.2メートルの円筒形で、1日当たり約