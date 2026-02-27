日本サーフィン連盟の山本貞彦強化委員長が27日、東京都内で取材に応じ、今年9月19日に開幕する愛知・名古屋アジア大会について、男子で五輪2大会連続代表の五十嵐カノア（28）が、出場の意向を示していると明かした。同連盟ではアジア大会の選考基準について、昨季のワールドサーフリーグ（WSL）日本人ランキング1位の選手が1枠目に入ると発表しており、五十嵐がこれに該当する。プロ最高峰のチャンピオンシップツアー（CT）