コメの平均販売価格は小幅ながら2週連続で値下がりしました。【映像】店頭に並ぶコメの価格農林水産省が発表した全国のスーパー約1000店舗で販売された2月22日までの1週間のコメの平均価格は、前の週より4円安い5キロあたり4118円でした。2週連続で値下がりしたものの、4000円台の高値は去年9月以降25週連続です。銘柄米の価格は小幅に上昇しましたが、割安なブレンド米などの販売比率が上昇して平均価格を押し下げました。