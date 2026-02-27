3月のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)に出場する侍ジャパンのドジャース・大谷翔平選手が27日、バンテリンドームで行われる中日との壮行試合の試合前練習に登場。打撃練習には球場は熱気に包まれました。大谷選手は、レッドソックス・吉田正尚選手やカブス・鈴木誠也選手ら豪華なメジャーリーガーの並びで打撃練習を実施。大谷選手が3スイング目で新設されたバンテリンドームのテラス席へ運ぶと、その後も豪快なスイング