９棟が全半焼した火災現場＝２７日午前９時５０分ごろ、三浦市南下浦町金田２６日午後６時４０分ごろ、神奈川県三浦市南下浦町金田の岩崎建設倉庫兼作業場で、「煙が出ている」と近隣住民から１１０番通報があった。木造２階建て同建物や隣接する住宅など計５棟を全焼、４棟を半焼して約１０時間後に鎮火した。けが人はなかった。三崎署によると、火元とみられる倉庫兼作業場には同日午後６時ごろまで人がいて、出火当時は無人