すべての画像を見る突然ですが、私は寒さにすごく弱いです。みなさんはどうでしょうか？寒いのが得意だという方も中にはいらっしゃると思います。ですが、それでもやっぱり冬の朝に布団から出るのが辛いという方は多いのではないでしょうか？なぜいきなりこんな話を始めたかと言いますと、一旦は収まったと思っていた冬の寒さがここ最近また暴れ始めたからなんですね。もう本当に寒いです。休みの日は布団からほとんど動きません。