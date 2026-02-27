「事務職からIT業界へ転職すると年収が上がる」という話を見聞きする機会は少なくありません。人手不足が続くIT業界では、未経験者の採用も行われており、転職による収入面の変化に関心を持つ人も多いと考えられます。ただし、30代半ばから未経験で転職した場合、必ずしも年収が大きく上がるとは限りません。 収入の変化は、職種や経験、転職後のキャリアによって左右されます。本記事では、手取り21万円という収入水準を一つ