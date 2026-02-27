65歳まで勤めていた会社を定年退職した後も、継続してその会社の仕事を請け負う方法として、再雇用される方法と個人事業主として業務を受託する方法があります。 今回は、定年後の働き方として再雇用と業務委託のメリットとデメリットについて解説します。 再雇用で働く場合 定年前の会社で再雇用により働く場合のメリットとデメリットは、以下のとおりです。 1. メリット ・安定した給与収入を得ることが