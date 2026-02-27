冬のトイレで「冷たい便座」は、それだけでストレスがかかります。そのため、暖房便座をつけっぱなしにする気持ちはよく分かります。一方で電気代が上がりやすい季節でもあり、「使わない時間は切ったほうが得？」と迷うでしょう。 そこで本記事では、暖房便座を使わない時間帯に電源を切った場合の節約効果と、タイマー・節電モードを含めた上手な運用方法、さらに電気代を具体的に試算する目安について解説しま