「電気毛布は他の暖房器具と比べて電気代が安い」といわれています。電気毛布は電気代が安いというメリットがありますが、一方で安全性に不安があるというデメリットもあります。 そこで本記事では「電気毛布は他の暖房器具と比べてどれくらい電気代が安いのか？」「電気毛布の安全性はどうなのか？」について解説します。電気毛布だけでなく他の暖房器具の電気代についても触れていますので、ぜひ最後までお読みください。