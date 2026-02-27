100均の乾電池をまとめ買いしているのに、気づけばすぐ交換…… 安いはずなのに手間もゴミも増えて「逆に損しているのでは？」と感じるでしょう。100均乾電池は、一概に割高とはかぎりませんが、使う機器や使い方によってはメーカー品や充電池のほうが結果的にラクで安くなることがあります。 本記事では、テスト結果と使い分けの考え方をもとに家庭での最適解を整理します。 すぐ切れるは本当に電池のせ