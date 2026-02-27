一日の終わりに夫婦でのんびり映画やドラマを観る時間は、忙しい生活の中で癒しのひとときです。しかし、動画サービスの月額料金とスマホ代、両方を払うとなると固定費がかさみがち。できればまとめてお得にしたいところですよね。 そこでおすすめなのが、格安SIMの「y.u mobile」です。特にU-NEXTがセットになった「シェア U-NEXT」プランなら、通信もエンタメもひとまとめにできます。本記事では、U-NEXTをお得に使い