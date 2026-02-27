中国共産党で異例の粛清が相次いでいる。習近平氏は1月、盟友だった中国軍ナンバー2を摘発し、昨年の党内処分者は年間98万人に達した。13年続く「反腐敗運動」はなぜ止まらないのか。終わらない粛清の裏で、党と軍の統治構造にどんな変化が起きているのか。海外メディアの分析から読み解く――。写真提供＝新華社／共同通信イメージズ2026年2月10日、中国の首都北京の東城区にある隆福寺商業地区の春節市を訪れ、人々と会話してい