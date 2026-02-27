中道改革連合の長妻昭衆議院議員が2026年2月27日、衆議院予算委員会で、高市早苗首相と小泉進次郎防衛大臣に意見をぶつけた。「高市首相はどういう感想をお持ちですか？」長妻氏は今回議論されている防衛予算が9兆円にものぼっていることに触れる。世界情勢が大きく揺れ動いている状況下であることに理解を示すが、「これまでの政府のやり方を見ていると、国会にきちっと説明していない。国民に説明せずにどんどん国会の決議もなく