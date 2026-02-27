◆マーガレットＳ・リステッド（２月２８日、阪神競馬場・芝１２００メートル）＝２月２７日、栗東トレセンアスミル（牡３歳、栗東・本田優厩舎、父ダノンプレミアム）は、角馬場で乗り運動を行った。時折、尻っぱねをするなど、実に元気だった。横山助手は「今週、追い切る前はのんびりしていたんですけど、追い切って気合が入ってきましたね」と笑みを浮かべた。２５日にはＣＷコースで６ハロン８１秒１―１１秒５で抜群の動き