今季から先発に挑戦する巨人の泉圭輔投手（２８）が２７日、宮崎２軍キャンプで行われたライブＢＰに登板。打者１５人を相手に２安打２奪三振、２四球と順調な仕上がりを見せた。３イニングを想定し、クイックでの投球も確認した。この日は先発予定だった２軍練習試合・ＷＢＣチェコ代表戦（ひむか）が天候不良のため中止。木の花ドームで全体練習が行われた。今キャンプでは初日から精力的にブルペン入り。先発仕様に改良した