◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）両チームのスタメンが発表された。侍ジャパンは２２、２３日のソフトバンク戦（サンマリン宮崎）同様、トップバッターに近藤を据え、３番・牧、４番・佐藤、５番・森下のクリーンアップで臨む。中日の先発は右腕の柳が務める。【中日】１（中）岡林２（二）田中３（右）上林４（左）細川５（三）ボスラー６（一）サノー７（指）カリステ８