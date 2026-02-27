今回、Ray WEB編集部は職場で悪い噂を流されたことについて、読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は社会人になったばかりです。ある日、母に仕事用にちょうどいいバッグをもらいました。そのバッグを会社に持っていくと、とんでもないことになり……？どうやら母がくれたバッグは、高価なものだったようです。それにより、津田さんに社内でよくない噂を流されていることを知った主人公。彼女はこの誤解を解けるのでしょう