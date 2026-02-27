第９８回センバツ高校野球大会（３月１９〜３１日・甲子園）の第３回運営委員会が２７日、大阪市の日本高野連で行われた。開会式、閉会式の司会、国歌独唱についても発表された。開会式の司会は榎本杷留（えのもと・はる）さん＝青森・八戸聖ウルスラ学院３年＝と、只安遥都（だたやす・はると）さん＝長崎北陽台２年＝が、閉会式の司会は吉木碧羽（よしき・あおば）さん＝愛知・椙山女学園２年＝が担当。榎本さんは、第７２回