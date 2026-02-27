岡山県／伊原木隆太 知事 岡山県が協議体を設置して建設の検討を進めるとしている新しいスタジアムについてです。伊原木知事は27日、「現時点で期限は考えていない」とした上で、スピード感をもって議論していきたいとの考えを示しました。 （岡山県／伊原木隆太 知事）「現時点で期限等は考えておりませんが、必要なプロセスを踏みながら丁寧かつスピード感をもって取り組んでいきたい」 2月定例岡山県議