多くの地元民と観光客でにぎわう湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州の歩行者天国「トゥチャ女児城歩行街」。（恩施＝新華社配信／譚華）【新華社武漢2月27日】中国の文化観光消費市場は午（うま）年の春節（旧正月）、新たな変化が見られた。多くの人気の文化観光地が、単に「訪れるスポット」から「日常を感じる空間」へと転換している。陝西省西安市の歩行者天国「書院門歩行街」は、明代の最高学府、関中書院にちなんで名