S e-トロンGTでもRS6 アバント凌駕の加速アウディ e-トロンGTは速い。最強ではないS e-トロンGTでも、RS6 アバントを凌駕する。ツインモーターで680psを誇り、0-100km/h加速は3.1秒で処理。0-161km/h加速ですら6.8秒で、従来のスーパーカーを超える速度上昇を軽々と披露してみせる。【画像】最短10分で280km分を充電可アウディe-トロンGT欧州で群雄割拠の電動サルーンマツダ6eも全170枚ベースグレードの e-トロンGT クワト