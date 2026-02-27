国会では、きょうから新年度予算案の実質的な審議が始まりました。「飲食料品の消費税2年間ゼロ」に意欲を示す高市総理は、秋に想定される臨時国会に法案の提出を目指す考えを示しました。衆議院・予算委員会では、きょうから新年度予算案の実質審議がスタート。中道改革連合の小川代表が迫ったのは、高市総理が「国民会議」での議論を進める「飲食料品の消費税2年間ゼロ」の本気度です。中道改革連合小川淳也 代表「消費減