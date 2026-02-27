東京都千代田区の小学館本社小学館のマンガワン編集部が、連載していた漫画家男性の性加害を把握しながら、別のペンネームで新連載の原作者に起用していたことが27日、分かった。男性の担当編集者は性加害の示談交渉に加わり、和解条件に関する公正証書の作成を提案していた。マンガワン編集部は「起用すべきではなかった。（示談への関与も）不適切な対応だった」と謝罪。小学館は、男性が連載した作品配信と単行本出荷を停止