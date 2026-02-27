延命治療終了に関する指針改定案のポイント救急搬送されたり集中治療を受けたりする患者の延命治療終了に関して、4学会が合同で策定したガイドライン案が公表され、意見公募が27日に始まった。患者の意思の尊重を原則とし、終了するかどうかを医療者らと本人、家族が話し合いで決定する手順を明記。緩和ケアを具体的に示す文書も付属する。日本集中治療医学会、日本救急医学会、日本循環器学会が2014年に作った指針の約11年ぶり