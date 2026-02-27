羽田空港に届いた沖縄県の県魚グルクンなど＝27日午後日航などは27日、沖縄県で水揚げした魚を羽田空港に空輸するプロジェクトを始めた。保冷方法を改良し、生食できる鮮度で東京までの輸送を可能にした。国頭漁業協同組合の村田佳久組合長は「漁師の目利きと科学的な輸送で、多くの人に魅力を伝えたい」と意気込みを語った。塩分を含むシャーベット状の特殊な氷に沖縄県の県魚グルクンなどが入れられ、身が凍らない氷点下0.6