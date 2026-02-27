27日の衆議院予算委員会で中道改革連合の長妻昭議員が、研究開発に取り組む企業の法人税負担を減らす研究開発税制の減税額が1兆円を超えているのに、企業名が公表されていない問題を追及した。【映像】長妻氏が口をはさみ、総理にっこり（実際の瞬間）長妻議員は「その1兆円、誰の金で穴埋めしているのかというと個人の所得税とか国の借金です。しかもそれだけ大枚はたいて減税したのに、個別企業がこの減税によってその後研究