高市首相は皇位継承に関して、男系男子に限ることが適切だとの認識を示しました。高市首相：皇室典範は皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると定めていいる。皇位が女系で継承されたことは一度もない。有識者会議の報告でもそうなっているが、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切とされている。政府としても、私としても、この報告を尊重している。皇室典範の改正に意欲を示す高市首相は、「過去の女性天