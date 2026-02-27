全国144の銘柄のコメのおいしさ、食味を格付けしたランキングが発表されました。去年生産された県産米では、サキホコレと県南地区のあきたこまちが最高評価の特Aに輝いています。見た目、味、香りなど6項目を審査するコメの食味ランキング。農産物の検定をする機関 日本穀物検定協会が、去年生産された全国144の銘柄を5段階評価で格付けしました。県産米で審査を受けた5つの銘柄のうち最高評価の特Aを獲得したのは、サキホコレと県