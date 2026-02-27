27日午後、男鹿市にある商業施設の外壁に軽乗用車が突っ込む事故があり運転していた87歳の男性が死亡しました。来店客などにけがはありませんでした。事故があったのは男鹿市船越にあるスーパーセンターアマノ男鹿店です。男鹿警察署の調べによりますと27日午後1時過ぎ、従業員から「店舗の壁に車が衝突した」「運転席の男性の意識がない」と消防に通報がありました。乗っていたのは秋田市飯島の佐藤昇誠さん87