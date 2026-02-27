この冬、記録的な大雪に見舞われた県の北部では、雪どけとともにその”つめあと”があらわになってきています。一時、積雪が1メートルを超えていた大館市では、農業用のビニールハウスの倒壊が相次いでいて農家が今後に不安を抱えています。道路を離れると、まだ50センチほどの雪が残る大館市。農家小野潤さん「こちらになります」雪どけとともに農業への被害が次々と明らかになってきています。小野潤さん「こちら