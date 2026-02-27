鮮烈イエローがイイスバルは2025年9月5日、「BRZ」の特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」を発表しました。どのようなモデルだったのでしょうか。初代BRZは2012年にデビュー。スバルとトヨタの共同開発によりFR（後輪駆動）レイアウトのピュアスポーツカーとして誕生しました。【画像】超カッコいい！ スバルの新「“2ドア”クーペ」を画像で見る（50枚）現行モデルは2021年に登場した2代目。エンジンには、2.4リッター水