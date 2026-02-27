広島県警は東広島市の警察の官舎で大麻を所持した罪に問われている警察官を懲戒免職にしました。 県警がきょう付で懲戒免職にしたのは、東広島署の巡査の男です。 被告の男は東広島市内にある官舎の自室で、乾燥大麻を所持していたとして２日に初公判が行われ、使用の罪でも追起訴されています。 ２０２５年１２月の逮捕時には、乾燥大麻のほか、ＬＳＤを含んだものなども見つかっていて、調べに対して 「仕事のストレスで始め