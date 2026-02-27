＜HSBC女子世界選手権2日目◇27日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞初日に2オーバー・49位と出遅れた勝みなみだったが、気分は前向きだった。最終9番で1.5メートルにつけてバーディ締め。ノーバーディを回避して、両手で力強いガッツポーズ。これが反撃ののろしになった。【写真】ホールインワンで高級車もらえます2日目は6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータル2アンダー・27位に浮上した。「きのう