＜ニュージーランドオープン2日日◇27日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞「うまい」。同組で回っていた堀川未来夢が思わずつぶやいた。リマーカブルCの8番パー4。残り81ヤードの2打目だった。60度のウェッジを持った河本力は、「めちゃくちゃいい感触。ベタピンにつくと思った」。手応え十分の一打はグリーンにバウンドすること