＜ニュージーランドオープン2日目◇27日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会。この日は順延となった前日の未消化ホールに加えて第2ラウンドが行われたが、日本時間午後4時45分に日没のためサスペンデッドが決まった。【写真】グリーンに小さなお客さんが乱入日本勢は21人が出場。片岡尚之は17