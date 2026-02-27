乾燥する季節やマスク生活、紫外線や摩擦など、唇は想像以上にダメージを受けやすい部位だ。軽い乾燥ならリップクリームで整えられるが、ひび割れや皮むけ、ヒリつきなどが続く場合は、医薬品という選択肢も検討したい。第3類医薬品のリップには、口唇のひび・あかぎれ・口唇炎などに効能を持つ製品がある。今回は、承認された効能の範囲内で唇トラブルの改善をサポートする医薬品リップを紹介する。【写真】「ひび・皮むけを改