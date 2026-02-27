お笑いコンビ・矢野兵頭の矢野勝也が、18日深夜放送のテレビ朝日『ガリベンチャーV』内『ホリケンのみんなともだち』に出演。自身の愛車の“査定額”に驚いた表情を見せた。【動画】矢野兵頭・矢野の愛車＆こだわり大公開この日は、同番組の人気企画「ふれあい社会科見学」で、ネプチューン・堀内健、トンツカタン・森本晋太郎、照英、櫻坂46の武元唯衣が、中古車買い取りサービスの会社を訪れた。同社の主な仕事や、最近の買