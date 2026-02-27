東海道新幹線の車窓から拡張現実（AR）を使って撮影できるウルトラマンと富士山のイメージ7月にウルトラマンシリーズが60周年となるのを記念し、愛知県豊橋市とJR東海、JTBコミュニケーションデザインは28日から4月26日まで、豊橋市内でウルトラマンの大型装飾や仮想現実（VR）イベントなどの特別企画「希望がこだまする！光の旅路in豊橋」を開催する。東海道新幹線が停車する豊橋駅には記念パネルを展示。駅近くのビルの壁面