2月2日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、朝日新聞の「「ねぎらい」はカタログギフトがベストチョイス？カネやモノが「効く」証拠…騒動広がり「返したい」の声も」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。 自民党総裁の高市早苗首相側が衆院選後、党の当選議員にカタログギフトを配った騒動。改めて「政治とカネ」を巡る姿勢が問われる事態になった。首相が釈明の際に持ち出したのが「ねぎらい」