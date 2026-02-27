2月26日、警察庁生活安全局人身安全・少年課は「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」を公表した。 2025年（令和7年）のいじめに起因する事件件数は400件で、2024年の377件から23件増加。検挙・補導人員も507人となり、前年の457人から50人増加。いずれも2016年（平成28年）以来、過去10年で最多となった。 「いじめの仕返し」で殺人 では、その400件の中身はどのようなものか。 罪種別の内訳を見ると、暴行が13