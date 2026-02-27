ラッパーのSkaai、yonawoのギタリスト兼プロデューサーであるyuya saito、シンガーソングライターのAlex StevensからなるTRIPPYHOUSINGと、コンポーザーのNEWLYによる4人組ユニット”NEWLY×TRIPPYHOUSING”が始動。4月8日（水）にEP『300db』のリリースが決定した。ジャズ、ヒップホップ、エレクトロニカ、フォーク、ソウルといった多彩なジャンルを横断しながら、メンバーそれぞれのソングライティング・ルーツを融合。ジャンル