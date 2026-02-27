きぬむすめ提供：岡山県 岡山県産米の「きぬむすめ」と「にこまる」が、日本穀物検定協会が実施する2025年産米の食味ランキングで、最高ランクの「特A」を取得しました。 県中北部を中心に生産されている「きぬむすめ」は、10年連続10回目、県中南部中心に生産される「にこまる」は、2年ぶり3回目の取得となります。