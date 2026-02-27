コロナ後のオフィス回帰でオフィス需要はさらに拡大 ─森トラスト社長の伊達美和子さん、東京を中心にオフィス市況は活発ですね。 伊達ええ。東京都心5区のオフィスは空室率が2％台、Aクラスのビルになると1％台と、大変好調です。実は、23年～25年は大量供給のピークでした。 つまり、既存のビルは空室率が上がり、新しいビルも供給されるタイミングでしたが、現在、大型ビルはほとんど埋まって