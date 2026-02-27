27日、福岡県内では雨が降りましたが、依然、ダムの貯水率は低い状態が続き、水不足は深刻さを増しています。恵みの雨となったのでしょうか。福岡県添田町の油木ダムを訪ねました。 ■白野寛太記者「ダムの貯水池は干上がってしまい、底が見えています。現在も雨が降り続いていますが、ダムの貯水率は依然として低いままだということです。」27日午前0時時点の油木ダムの貯水率は23.6パーセント。1週間ほど前の19日から1.