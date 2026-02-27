諮問会議の民間議員がインフレ予想低下を警戒、日銀に適切対応求める 内閣府が27日、同会議の議事要旨を公表した。 政府が24日開いた経済財政諮問会議で、鈍化傾向にある消費者物価の動向を踏まえ、民間議員から、2%の物価安定目標の実現へ日本銀行に適切な対応を求める意見が示された。民間議員は消費者物価の伸び縮小がインフレ期待に与える影響を踏まえて慎重な対応を求めた。 （ブルームバーグ）